Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2018, 03:09 — ИА Регнум. На минувшем межкорейском саммите были сделаны важные шаги для достижения мира, заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, сообщили в ООН.

President.go.kr Встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына

Комментируя итоги переговоров Муна с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, Гутерриш сказал, что поддерживает усилия, предпринятые президентом Южной Кореи по денуклеаризации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Кима и Муна состоялись 18 — 20 сентября в северокорейской столице. По итогам саммита подписана декларация об отказе от недружественных действий в районе демилитаризованной зоны.

Кроме того, решено закрыть ядерный реактор в городе Йонбене (Северная Корея) и отказаться от полетов военной авиации и артиллерийских стрельб в приграничных районах.

В Нью-Йорке с 18 сентября проходит 73-я Генассамблея ООН. Председателем стала Мария Фернанда Эспиноса. 25 сентября начинается общеполитическая дискуссия. В мероприятиях принимают участие 84 главы государств и 44 главы правительств.