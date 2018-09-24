Тифарити, 25 сентября, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором напомнил о полной ответственности ООН за Западную Сахару как «за последнюю проблему деколонизации в Африке», передаёт Sahara Press Service.

(сс) viajar24h.com Демонстрация в Мадриде за независимость Западной Сахары

Как сообщается, в письме глава Фронта ПОЛИСАРИО заявил о необходимости безотлагательного вмешательства ООН для скорейшего обеспечения безопасности и защиты прав сахарских граждан на оккупированных Марокко территориях.

Брахим Гали также призвал к строгому соблюдению требований международного права в Западной Сахаре, в том числе к созданию возможностей для реализации права народа Западной Сахары на самоопределение, освобождению всех сахарских политзаключённых в марокканских тюрьмах, прекращению оккупации территорий Западной Сахары и систематического разграбления её природных ресурсов со стороны Марокко.

Отметим, что на днях Специальный комитет ООН по деколонизации, которому поручено изучить ситуацию с выполнением Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, подтвердил, что Фронт ПОЛИСАРИО остается единственным и легитимным представителем народа Западной Сахары в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН.

В своем ежегодном докладе, представленном на 73-й сессии Генассамблеи, комитет также подтвердил право сахарского народа на самоопределение и правовой статус Западной Сахары в качестве предмета деколонизации.