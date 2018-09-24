Иерусалим, 24 сентября, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Израильский новостной сайт Nashe.orbita.co.il опубликовал мнение местных военных экспертов по поводу поставки С-300 Сирии. Статья называется «Эксперты: С-300 может сбить гражданский самолет в Израиле».

Минобороны России ЗРК С-300

По мнению экспертов, Россия не напугает Израиль комплексами С-300, а любое нарушение воздушного пространства страны может привести к войне.

Эксперты считают, что сирийский С-300 может осуществить запуск ракеты, которая войдет в воздушное пространство Израиля и может даже поразить гражданский авиалайнер на подлете к аэропорту Бен-Гурион. Это даст старт полномасштабным военным действиям, «по сравнению с которыми гражданская война в Сирии, где погибло около полумиллиона человек, покажется детской забавой».

Читая заголовок, понимаешь, какая следующая провокация может быть организована против Сирии, особенно с учетом накопленного опыта подобных постановок странами коллективного Запада.

В отношении мнения так называемых экспертов хотелось бы использовать доказательство от противного: если ЗРК С-300 не пугает Тель-Авив, то зачем же тогда было уговаривать Россию в 2013 году не поставлять эти системы в Сирию.

Следует отметить, что по состоянию на начало сентября 2018 года Израиль за полтора года наносил удары по двумстам двум целям на территории Сирии, было применено более восьмисот ракет и бомб. Такие данные сообщили сами Вооруженные силы Израиля в своем регулярном годовом отчете.

Эти действия Израиля и есть агрессия, агрессия против суверенного государства — Сирийской Арабской Республики, непрекращающаяся агрессия. И повышение уровня боевых возможностей сирийских ПВО позволит охладить пыл израильских генералов.

При полной реализации мер, озвученных Министерством обороны РФ, повысится уровень безопасности российских военнослужащих на территории Сирии, кроме этого, Сирийская Арабская Республика сможет более эффективно защитить свой суверенитет.