Астана, 25 сентября, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Произошедшие в высших эшелонах казахстанской власти кадровые перестановки оставили ряд вопросов. В чем они состоят, обсуждает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

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Теперь уже бывший руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков отправлен на пенсию и теперь может заниматься личными проектами: он возглавил совет директоров одной из крупнейших на севере страны корпораций — «Цесны». Назначенный на его место бывший аким Астаны Асет Исекешев ранее уже работал с президентом, имеет неконфликтный нрав и не имеет своей команды, что позволяет прогнозировать отсутствие значительных трений с другими горсорганами и внутри администрации Исекешева, от которого также можно ждать обеспечения необходимого уровня функционирования структуры.

А вот как поведет себя в новой должности назначенный новым акимом Астаны Бахыт Султанов? Бывший министр финансов проработал всю карьеру в финансовом блоке, но не в акиматах (местных исполнительных органах), а акиматы имеют существенные отличия от центральных ведомств, включая необходимость постоянного общения с гражданами, столкновение с нерешаемыми путем переговоров проблемами вроде разгула стихии и четко очерченные территориальными границами полномочия.

О чем говорят другие назначения, в том числе на пост директора получившего дополнительные полномочия и новый статус Совета безопасности, читайте в статье: Кадровые перестановки в Казахстане: гадание на кофейной гуще?

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