Висбаден, Германия, 24 сентября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. «Это ли страна, в которой я родилась?» — таким вопросом задается жительница небольшого немецкого города в Гессене в открытом письме министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу, опубликованном независимым порталом Journalisten Watch 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

В письме женщина рассказывает о реалиях жизни, с которыми сталкиваются рядовые жители Германии с началом неограниченного въезда в страну беженцев и экономических мигрантов. Она поясняет, что не указывает своего имени, чтобы не столкнуться с обвинениями в нацизме.

Автор письма проработала менеджером в американском концерне, а теперь ввиду тяжелой болезни нетрудоспособна и ждет пособия по инвалидности, которое до сих пор не назначено. Женщина живет в съемной квартире, но хозяин требует оставить ее, чтобы сдавать помещение приезжим из Камеруна и Сомали.

По ее словам, работодатели платят молодым мигрантам по €800 за аренду квартир площадью 65−70 квадратных метров. А в квартирах проживает гораздо большее количество людей, чем заявлено. С 2018 года ситуация в жилом доме усугубилась.

«Они жили в подвале без санузла и т.д. Однажды мой отец хотел достать что-то из подвала, но обнаружил невыносимый запах. Каждый день мы сталкиваемся с запахом пищи во всем доме, который невозможно вообразить. Днем и ночью. Сегодня это было опять: с 7 утра вонь и шум. В последние выходные перед домом собрались 30 (!!!) камерунцев», — пишет она.

У местного сомалийца процветает торговля наркотиками, и каждые выходные приезжают машины с товаром — качество марихуаны проверяется прямо перед домом, отмечает автор.

«Поскольку процедура предоставления убежища пройдена, все ограничения в виде приличного поведения позади. Вероятно, этого хотела Ваш босс», — пишет автор.

«Вопрос теперь Вам: что мне делать, куда идти? (…) Я должна ночевать под мостом? (…) Как заботящийся о пожилых родителях инвалид, я должна соревноваться с молодыми и здоровыми мигрантами? Я не смогу!»

«Это ли страна, в которой я родилась? Знаете, я хочу, чтобы Вы или фрау [Ангела] Меркель пожили в таком доме. Никакого культурного обогащения я тут не вижу, только невыносимый ежедневный террор».

В конце письма женщина подписывается: ваша соотечественница, находящаяся на исходе сил.