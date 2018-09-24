Москва, 24 сентября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. В качестве одной из мер, призванных сократить потребление алкоголя в России, возможное повышение возраста продажи алкоголя до 20 лет, о котором заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, может быть полезным. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя намерение правительства принять дополнительные меры по уменьшению потребления алкогольной продукции.

Борис Решетников. Ни капли! 1961

«Дело в том, что и алкоголь, и особенно табак — безусловно, это бедствие человечества, и поэтому любые реальные меры полезны. Действительно, есть и такая мера, как повышение возраста продажи до 20−21, она тоже полезна. Но она лишь фрагмент формирования культурных установок, что курение и алкоголь — это неприемлемые привычки.

По моим личным, чисто формальным наблюдениям, новый учебный год в двух школах, находящихся неподалёку от моего дома, ознаменовался неимоверным потоком школьников «за гаражи», особенно девочек, которые непременно должны закурить и тем самым подчеркнуть перед соклассниками, что они уже достаточно взрослые. Утешает, что когда начинаешь с ними общаться, то они могут и засмущаться. Думаю, что эти феномены надо изучать социальным психологам, ибо, на мой взгляд, сегодня из-за разрушения советской системы социальных лифтов для молодежи молодежь сама пытается искать варианты самоутверждения личности, и, к сожалению, это может оказаться алкоголь, табак и наркотики.

Поэтому решение этих проблем не исчерпывается запретами и ограничения. Надо отрабатывать систему социальных лифтов для молодежи. В этом направлении есть некоторые наметки, например движение «Волонтер», но в условиях авторитарной системы и это движение становится все более формальных и показушным», — заключил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова, ссылаясь на зарубежный опыт, сообщила, что в России возраст покупателей алкогольной продукции может быть повышен до 20 лет. Напомним, в ряде стран алкоголь продают лицам не моложе 20 или 21 года, тогда как в России отовариться спиртным можно уже с 18-летнего возраста.