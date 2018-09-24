Москва, 24 сентября, 2018, 12:01 — ИА Регнум. После заседания участников ОПЕК+ 23 сентября нефть марки WTI торгуется 24 сентября выше ценового уровня $72 доллара за баррель, а Brent перескочила отметку $80 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть (3)

«После встречи глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил: «на сегодняшний день рынок сбалансирован, мы постепенно движемся к стопроцентному исполнению своих обязательств», а министр нефти Саудовской Аравии, Халид аль-Фалих, подчеркнул, что не видит дефицита нефти на рынке», — отметил эксперт.

Напротив, заметил он, даже при выполнении сделки ОПЕК+ выше 100% коммерческие запасы нефти в мире немного увеличиваются. «Все наши клиенты получают столько баррелей нефти, сколько они хотят, и не просят больше», — заявил он, добавив, что страна готова предложить дополнительные поставки, если в них будет необходимость. Это говорит о том, что планируемое увеличение добычи нефти, связанное с санкциями к Ирану, пока откладывается до ноября месяца.

«Стороны заняли выжидательную позицию. Поэтому рост нефтяных котировок WTI до $75 долларов за баррель, Brent к $85, вполне ожидаем, если не последует очередного твитта Дональда Трампа с требованием снизить цены на нефть. 24 сентября США повышают таможенные пошлины на ввозимые товары из Китая на 10%, на общую сумму 200 млрд долларов. На фоне опасений спад производства в Китае, а вследствие чего и снижение спроса на энергоносители, в том числе и на нефть. Эта новость может повлиять на снижение нефтяных котировок WTI до отметки $67 за баррель, Brent до $77 за баррель», — считает Лисицын.

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