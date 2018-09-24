Туркестан, Казахстан, 24 сентября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Казахстану необходимо форсировать развитие туризма в связи с ростом конкуренции со стороны соседних стран: Азербайджана, Туркмении и Ирана. Об этом заявил министр культуры и спорта республики Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает 24 сентября издание Zakon.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Для достижения поставленной цели активно развивается туризм в городе Туркестане. Министр, ссылаясь на президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сказал, что город призван объединить тюркоязычные страны.

Мухамедиулы добавил, что концепция развития города направлена на восстановление аутентичных образцов эпохи Шелкового пути.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года город Туркестан посетили 900 тыс. человек, что на 5% больше, чем годом ранее.