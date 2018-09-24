Анкара, 24 сентября, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийская оппозиция в провинции Идлиб должна быть частью политического урегулирования конфликта, сообщает 24 сентября Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Глава турецкой республики подчеркнул, что приоритетом Анкары, как и прежде, остается безопасность мирного населения, соблюдение зон деэскалации конфликта, а также права так называемой умеренной оппозиции.

«Могут быть разные взгляды на деятельность умеренной оппозиции, но мы считаем, что она должна оставаться частью политического процесса», — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, Турция наряду с Россией и Ираном играет активную роль в урегулировании сирийского конфликта. Роль Анкары обусловлена тем, что она имеет влияние на некоторые группировки, которые ведут борьбу с правительством Сирии.