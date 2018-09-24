Астана, 24 сентября, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Казахстанские поставщики животноводческой продукции рассматривают альтернативы российскому рынку сбыта из-за возможного запрета экспорта, передает 23 сентября телеканал «Астана».

Винсент Ван гог. Коровы

Среди основных альтернативных рынков рассматривается Китай. Однако организация поставок животноводческой продукции в КНР осложняется высокими требованиями к товару.

Ситуацию с ограничением экспорта прокомментировали казахстанские фермеры. Директор ТОО «Терра» Нурболат Куткожаев сказал, что Оренбургский мясокомбинат уже отказался от контрактных поставок казахстанского предприятия из-за ограничений Россельхознадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев заявил, что для решения вопроса с ограничением экспортных поставок животноводческой продукции в Москву выехала группа специалистов. Россельхознадзор планирует ввести ограничения с 1 октября.