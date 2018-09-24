Владимир, 24 сентября, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин по результатам обработки 100% протоколов УИК одержал победу над кандидатом от «Единой России» Светланой Орловой, занимавшей пост губернатора Владимирской области. Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Vladimir.ldpr.ru Владимир Сипягин встречается с избирателями

Отмечается, что после обработки всех протоколов УИК Сипягин «оторвался» от Орловой на 20% (57,03% против 37,46% соответственно). За его кандидатуру отдали свои голоса более 247 тыс. избирателей, за Орлову проголосовали около 163 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 100% протоколов победу во втором туре на выборах губернатора Хабаровского края одержал Сергей Фургал (ЛДПР). За него отдали свои голоса 69,62% избирателей.

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