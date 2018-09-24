Гавана, 24 сентября, 2018, 05:41 — ИА Регнум. Перевозивший десятки людей грузовой автомобиль перевернулся на Кубе. Пострадали 36 человек, сообщает кубинский портал Cubadebate.

Авария

ЧП случилось в муниципалитете Консоласьон дель Сур на западе страны. В кузове грузовика ехали 40 пассажиров. Водитель по каким-то причинам не справился с управлением, и автомобиль съехал в овраг.

Среди пострадавших — 25 взрослых и 11 детей. Всем им оказана медицинская помощь, врачи не видят угроз для жизни раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе автобус, перевозивший рабочих, попал в аварию в районе города Сантьяго-де-Куба на востоке страны. Погибли три человека, еще 38 получили травмы.