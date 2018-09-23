Токио, 24 сентября, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Аппараты японской автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2», опустившиеся на астероид Рюгу, передали на Землю снимки его поверхности. Фотографии опубликованы японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

DLR German Aerospace Center Межпланетная станция «Хаябуса-2»

Отмечается, что оба ровера находятся в рабочем состоянии. По меньшей мере один из них продолжает перемещаться по поверхности небесного тела.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября два спускаемых аппарата отделились от станции «Хаябуса-2» и достигли поверхности астероида, совершив первую в истории успешную посадку на такой космический объект.

Оба устройства весят по 1,1 кг, они оснащены камерами, спектрометрами и другими приборами. Ожидается, что в декабре 2020 года станция «Хаябуса-2» вернется на Землю с образцами грунта Рюгу.