Москва, 24 сентября, 2018, 02:22 — ИА Регнум. Второй тур выборов губернатора Хабаровского края признан состоявшимся. Об этом говорится в заявлении председателя ЦИК Эллы Памфиловой, распространенном пресс-службой ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

«Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным», — отметила Памфилова.

По её словам, выборный процесс сопровождался беспрецедентным объемом «информационного мусора», однако нарушений, которые могли бы привести к признанию выборов недействительными, зафиксировано не было.

Напряженная борьба кандидатов опровергает заявления скептиков о неконкурентности выборов в России. Волеизъявление граждан — вот определяющий фактор выборного процесса, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур губернаторских выборов состоялся 23 сентября в Хабаровском крае. По итогам подсчета 100% голосов с результатом 69,56% побеждает кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Его соперник Вячеслав Шпорт («Единая Россия») набрал 27,97% голосов избирателей.