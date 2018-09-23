Вашингтон, 23 сентября, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Информация о том, что США якобы причастны к теракту в иранском городе Ахваз, не соответствует действительности. Об этом рассказала постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

«Роухани (президент Ирана Хасан Роухани) может обвинять нас сколько угодно, — сказала Хейли. — Но ему нужно посмотреть в зеркало».

По ее словам, властям Ирана следует искать виновных у себя в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в иранском городе Ахваз группа вооруженных боевиков атаковала участников военного парада. В результате кровавой акции погибли 24 человека, более 50 получили ранения.

Позже президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США и «одна из стран Персидского залива» причастны к данному теракту.

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