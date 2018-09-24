Киев, 24 сентября, 2018, 07:01 — ИА Регнум. Инициатива Петра Порошенко закрепить в украинской конституции курс на евроатлантическую интеграцию в Евросоюзе позитивной реакции не вызвала, более того, член комитета Европарламента по иностранным делам Кнут Флекенштайн заявил, что чем рассуждать о мечтах по поводу будущего, лучше сосредоточиться на текущей работе. Как обстоит дело с такого рода работой и почему упоминание о ней не вызывает у Киева энтузиазма, пишет в своем обзоре украинской евроинтеграции автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

Намек, высказанный Флекенштайном, уже не первый: в прошлом году президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер довольно резко возразил Порошенко, в стремлении указать на неизменность западного курса сделавшему заявление в духе того, что Украина уже находится в ЕС и НАТО. Работа, которая требуется уже сейчас, не есть сильная сторона Киева: сейчас Украиной выполнен только 41% от числа взятых обязательств в рамках Соглашения об ассоциации. По словам управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего, Украина может вообще не вступить в ЕС, при том, что работать на это придется авансом.

А пока всё больше уезжающих из Украины граждан — это молодые люди, по сравнению с относительно недавнем временем, когда на заработки за рубеж ехали большей частью люди среднего возраста. По слова посла Украины в Польше Андрея Дещицы, в Польше сейчас — не менее 40 000 молодых украинцев, и только 5−10% из них хотят потом вернуться домой: все остальные хотят остаться на Западе, будь то Польша или другая страна.

О других новостях читайте в статье: «Европа очень развратила наших людей»: обзор «евроинтеграции» Украины

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