«Европа очень развратила наших людей»: обзор «евроинтеграции» Украины

Андрей Стеценко, , 11:41 — REGNUM

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

В Европе достаточно холодно отнеслись к инициативе президента Украины Петра Порошенко закрепить в Конституции страны курс на евроатлантическую интеграцию.

«…Я предпочитаю, чтобы мы вместо разговоров о мечтах о завтра сосредоточивались на сегодняшней работе. Есть достаточно работы, чтобы сначала имплементировать соглашение об ассоциации», — цитирует Deutsche Welle слова члена комитета Европарламента по иностранным делам Кнута Флекенштайна.

Толика этой раздраженности ещё и в том, что Порошенко упрямо не понимает намёков еврочиновников.

Ещё во время прошлогоднего Дня независимости главе Украины устроили холодный душ. Тогда Порошенко, силясь подчеркнуть неизменность стратегического курса на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры, заявил что-то вроде «Украина уже в ЕС и НАТО». А президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в достаточно резких тонах этому возразил. Оплеуха вышла такой звонкой, что представитель Украины при ЕС Николай Точицкий даже пытался скандалить.

Когда европейцы говорят о сегодняшней работе, то украинцы сразу скучнеют, и есть от чего. Согласно данным, обнародованным на Евроинтеграционном портале, в текущем году Украина выполнила всего 41% взятых на себя обязательств Соглашения об ассоциации. Лучше всего обстоят дела с обязательствами в сфере предпринимательства (80%), хуже всего — в сфере санитарных и фитосанитарных норм.

Впрочем, всё это не мешает Украине и Порошенко надеяться и верить, а вера способна творить чудеса. Скажем, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний указывает, что вступления Украины в ЕС может никогда и не случиться, а вот делать для этого что-либо (поступаться своими экономическими интересами в пользу ФРГ и Франции) придётся авансом.

«Можно посмотреть модель сотрудничества с ЕС, исходя из Соглашения о свободной торговле с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации. Там провозглашена так называемая свободная торговля», но она не является таковой по сути. Согласно этим документам, Евросоюз может к нам завозить все что угодно, а мы имеем квоты и большие ограничения на экспорт в ЕС. Приблизительно где-то так и будет при вступлении Украины в ЕС. То есть от нас будут требовать максимального количества активов, чтобы Евросоюз нормально себя чувствовал, и в первую очередь — производители Германии», — рассказал эксперт в комментарии изданию «Сегодня».

Трудовая миграция

Украинцев продолжают задерживать во время перевозки нелегальных мигрантов. Согласно данным МИД Украины, за текущий год только в одной Италии арестовали уже 110 граждан Украины за участие в этом нелегальном «бизнесе».

Экономист Александр Кущ продолжает критиковать «миграционную» (основанную на денежных переводах мигрантов) модель украинской экономики. По его мнению, украинцы могли бы заработать больше для себя и для страны, если бы трудились дома. Но этого не происходит, и вину за это эксперт возлагает на действующую власть.

«2,7 млн человек, которые выехали за рубеж, могли бы генерировать внутри страны ВВП на уровне 16,5 млрд долл. Вместо этого правительство утешается 9 млрд трансфертов, которые не только почти в два раза меньше, но и практически не участвуют даже в минимальном бюджетном перераспределении. Кроме того, работа 2,7 млн человек — это фонд заработной платы в размере 300−320 млрд грн в год с отчислениями в ПФУ в объеме более 70 млрд грн и подоходным налогом порядка 58 млрд грн, что позволило бы и нарастить доходную часть бюджета, и сократить дефицит Пенсионного фонда», — анализирует ситуацию Кущ.

К слову, поляки эту оценку подтверждают, ведь в своё время они сами оказались в той же ситуации, в которой сегодня находится Украина. 10 лет назад в Западной Европе своего рода мемом стал «польский сантехник», то есть трудовой мигрант, занимающийся пускай и квалифицированным, но непрестижным трудом. А значит, в то время Польша испытывала проблемы с ростом ВВП, а также наполнением бюджета и страховых фондов от социальных взносов трудоспособного населения. Преодолеть этот кризис ей помогли… украинцы.

«Без украинцев нашу экономику ждала катастрофа… Они самостоятельно учат язык и потом добросовестно работают», — прямо свидетельствует председатель Союза предпринимателей и работодателей Цезарь Казмирчак в комментарии Deutsche Welle.

В свою очередь Центральный банк Польши повысил прогноз роста ВВП на текущий год с 4% до 4,7% — разумеется, с учетом украинского фактора.

Впрочем, украинцы не сдаются. 9 млрд долларов переводов из-за границы, о которых говорит Кущ, — это прошлогодний показатель. В этом же, утверждает экономист Александр Охрименко, в нынешнем году 9 млрд долл. украинцы перевели только за январь — июль.

Всё больше уезжающих из Украины — молодёжь, хотя раньше на заработки ехали в основном люди среднего возраста.

«Я уехал в Польшу и возвращаться не хочу. Специально для этого поступил в Опольский экономический университет, параллельно нашел работу. Как только получу диплом, сразу буду искать возможность тут остаться и легализоваться. Я в Украину не вернусь, там нечего делать», — рассказал корреспонденту «Вести-Украина» 23-летний Виталий Филоненко.

И его история типична для людей его поколения. Так, посол Украины в Польше Андрей Дещица говорит, что количество украинской молодёжи в Польше растёт — сегодня их не менее 40 тыс.

«Те опросы, которые проводились среди студентов, свидетельствуют, что 5−10% задекларировали, что хотят возвращаться в Украину. Остальные собираются продолжить обучение или проживание в Польше. Это примерно половина из них. Другая половина собирается ехать дальше на Запад учиться или работать», — рассказал дипломат в интервью изданию «Главком».

Их родители их в этом вполне поддерживают. Только 13,7% участников опроса, проведённого по заказу польского агентства трудоустройства иностранцев EWL, не захотели перебраться в Польшу насовсем. Остальные высказывали пожелание остаться в Польше навсегда (22%) или остаться там на длительный срок (26,3%). Почти 38% опрошенных не смогли определиться с ответом. Кроме того, опрос показал, что почти 2/3 его участников имеют рабочую визу, а значит не должны периодически выезжать за пределы Польши. 26,8% возможность работы дал биометрический паспорт, а ещё 4,6% успели оформить вид на жительство.

Меньший энтузиазм старшего поколения объясняется большим опытом. 29,2% опрошенных сталкивались в Польше с нечестными работодателями.

Во Львовской области выезд жителей на рубеж приобрёл уже такие масштабы, что местные власти даже решили запустить информационную кампанию против трудовой миграции. Львовская облгосадминистрация подготовит специальные информационные буклеты, которые будут вручать вместе с биометрическим паспортом. Кроме того, власти ополчились против рекрутинговых компаний, закрыв почти половину из 92 фирм, отправлявших украинцев на заработки .

Причина такой внезапной нелюбви — в регионе теперь проблема найти рабочих на приличную по украинским меркам зарплату в 500−550 долларов за месяц: владельцы автосервисов, бригадиры строительных бригад жалуются на полный или частичный недокомлект. Причём озвученная сумма выше не только среднеукраинских, но и среднекиевских зарплат (340 и 475 долл. соответственно).

«Зарплаты в Европе очень развратили наших людей. Раньше украинцы шли на любую работу. Пока чехи-поляки не стали всех наших принимать официально на работу, чтобы отделаться от арабских беженцев, которых им ЕС навязывает. И теперь им надо только иностранные зарплаты, и все сравнение только с ними», — объясняет это в комментарии «Страна.ua» львовский работодатель Александр Рабшун.

Порадовать львовян нечем: вслед за Польшей смягчить требования по трудоустройству готовится и Германия. По данным СМИ, в рейтинге популярных направлений для трудоустройства Германия вплотную приблизилась к Польше и Чехии, хотя прежде не входила даже в пятёрку.

Не всем в Польше нравится такое количество украинцев. Скажем, 8 сентября во Вроцлаве даже прошёл масштабный антиукраинский митинг. Его организаторам не нравится, что из-за украинцев растут цены на аренду и покупку жилья. Кроме того, поляки опасаются, что украинцы официально станут в Польше национальным меньшинством и с ними придётся считаться на государственном уровне. Впрочем, организаторы митинга специально оговорили, что протестуют не против украинцев как таковых, а против правительственной миграционной политики. Сегодня во Вроцлаве постоянно проживает 60 тыс. украинцев, т. е. уже 10% населения города.

Демографы сейчас предупреждают, что и Украина может пойти по пути Польши. Правда, ей придётся рассчитывать на мигрантов из стран Африки. Причём они будут попадать на Украину через Турцию — так же, как сегодня из Турции они попадают в страны ЕС. Для этого ЕС необходимо ужесточить своё миграционное законодательство, активнее применять соглашение о реадмиссии с Украиной. Либо же подписать дополнительные соглашения (по примеру Турции), в рамках которых беженцы из стран ЕС будут размещаться на Украине.

Экономика и экспорт

Белорусские производители курятины в скором времени готовятся пройти сертификацию, необходимую для выхода на рынок ЕС. Отметим, что для этого им не пришлось подписывать никаких документов — вроде того Соглашения об ассоциации, которое в своё время подписала Украина.

Европа всё-таки добилась от Украины отмены моратория на экспорт необработанной древесины. 6 сентября депутаты Рады проголосовали за нужный законопроект, что открывает Украине путь к получению кредита в размере 1 млрд евро Евросоюза в 2018—2019 гг. Собственно, соглашение о нём было подписано почти сразу же — 14 сентября в Киев специально для этого прибыл руководитель Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

Интернет-ресурс 24tv.ua уточняет, что активным лоббистом отмены моратория стал Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«…Сын Юрия Луценко, Александр, является бенефициаром компаний, которые занимаются экспортом леса», — утверждает издание.

Экспорт гороха с Украины в 2017/2018 маркетинговом году достиг 873 тыс. тонн. 53% этого объёма купили страны ЕС, став новым наиболее крупным потребителем этой с/х культуры (прежде лидировала Индия).

Если торговля Украины в целом с ЕС топчется на месте (доля ЕС замерла на 42% украинского экспорта и дальше не двигается), то украинский экспорт в Польшу растёт. В I полугодии украинские бизнесмены продали туда товаров на 1,7 млрд долл. (+30,5% к аналогичному периоду прошлого года), сообщает министерство экономического развития Украины. Почти половина этой суммы приходится на четыре внешнеторговые позиции: чёрные металлы, электрические машины, руды, мебель. В целом типичная картина.

«С началом отопительного сезона увеличится импорт энергоносителей, но он компенсируется экспортом металла, цена которого хотя и не растет, но остается высокой, и зерна нового урожая. Увы, завалить Европу металлом, зерном и другой продукцией агрокомплекса не получится из-за действующих квот, поэтому стоит ожидать сезонного увеличения роста минуса между экспортом и импортом», — комментирует эти результаты исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин для издания «Сегодня».

За семь месяцев текущего года Украина сократила аграрный экспорт в страны ЕС — до 3,1 млрд долл (-3,7% к аппг). Соответственно снизилась и доля ЕС в аграрном экспорте Украины (35,3%), хотя год назад она достигала 37−38%. Главным же рынком для украинских аграриев остаются Азия и Ближний Восток.

Известно, что ещё в прошлом году по экспорту в ЕС Украина вышла на уровень 2013 года (17 млрд долл.). Чиновники, отвечающие в правительстве за евроинтеграцию, активно пиарили это достижение, однако тогда мало кто обратил внимание на тот факт, что структура торговли с ЕС за четыре года существенно изменилась. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заслуженный экономист Украины Алексей Плотников:

«Казалось бы, если мы подписали ассоциацию с ЕС, то у нас будут небывалые показатели торговли с ЕС, вся наша продукция должна идти в Европу. А оказалось, что прошло пять лет, и мы только-только достигаем уровня 2013 года… Наш экспорт — необработанная продукция, химия, металл. Мы, получается, что даже при такой специфической структуре экспорта, — Украина не может достигнуть тех параметров».

Эксперт имеет в виду, что с миром Украина торгует в основном сырьём, а нарастить его экспорт — не такое уж большое достижение, поскольку все стараются производить и торговать продукцией с большой добавленной стоимостью. Кроме того, Плотников в очередной раз обратил внимание на то, что наращивание торговли на западном направлении не компенсировало Украине потери рынков в странах СНГ.

В прошлом обзоре мы упоминали о ситуации, сложившейся вокруг экспорта курятины в ЕС. Кратко: украинские производители, в частности «Мироновский хлебопродукт», нашли изъян в Соглашении об ассоциации, позволяющий им поставлять курятину в ЕС в обход квот: в СА никак не квотированы поставки полупотрошёной куриной тушки. И как раз её-то и поставляют в ЕС, вызывая недовольство тамошних производителей: после минимальной обработки (филе срезается с кости) продукция маркируется «сделано в ЕС».

«Украгроконсалт» провёл собственное расследование, в ходе которого установил, что еврочиновники предпочитают пока никак не реагировать на этот недосмотр. Конкурирующие производители, в свою очередь, не могут ответить ничем, кроме ругательных материалов в европейской прессе.

Итак, в I половине 2018 года экспорт всей украинской курятины в ЕС достиг 55 тыс. тонн, что всего лишь на 13 тыс. тонн меньше, чем за весь 2017 год. При этом беспошлинный максимум — всего 16 тыс. тонн, после которого производителям приходится платить пошлину в размере 1 тыс. евро с каждой тонны продукции. Впрочем, теперь производителю достаточно купить или построить в Польше производственную линию по разделке курицы и не иметь больше проблем с доступом на рынок ЕС.

У производителей рапсового масла переменные успехи. С одной стороны, в июле этого года они значительно нарастили экспорт рапсового масла (в 8,7 раза в сравнении с июлем 2017 года, точное количество не указывается). 81% масла и 100% шрота экспортируется в ЕС. Однако проблемы у производителей те же, что и у их коллег, перерабатывающих подсолнечник: рапс уходит за пределы Украины в виде семян — 329 тыс. тонн за июль текущего года (в 2,7 раза больше, чем в июле 2017-го).

Это как раз то, о чём выше говорит Плотников. Чисто по цифрам можно нагнать и перегнать любые показатели, но структура этих цифр не менее важна.

Программы, гранты, целевое финансирование

Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук рассказал изданию «Сегодня», что украинцы досрочно разобрали т.н. «тёплые кредиты». Банки выдавали их из средств, предоставленных ЕБРР и правительством для тепловой модернизации домов. Сергей Савчук отмечает, что такая ситуация — не исключение. Желающих взять такие кредиты больше, чем выделяется средств, поэтому уже третий год подряд деньги заканчиваются уже летом. Согласно данным Госагентства, с ноября 2014-го (начало действия программы) и по август 2018 года граждане и представители объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) оформили более 296 тыс. займов на сумму свыше 6 млрд грн, из которых 2,3 млрд грн были выданы в текущем году.

Экономист Виктор Скаршевский, комментируя отмену моратория на экспорт древесины (что открывает дорогу к новой программе макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро), призывает не забывать о некоторых важных обстоятельствах:

«Первое, это кредит под низкий процент, но это кредит возвратный, Украина должна будет возвратить деньги, которые получит от ЕС, точно так же, как те 1,2 млрд евро, которые раньше получила. Второй момент — эти деньги идут не в Нацбанк, эти деньги идут в бюджет. Деньги пойдут не на социальные обязательства, а просто на возврат предыдущих долгов. У министерства финансов сейчас наблюдается дефицит ликвидности, и эти 500 млн евро [вторую часть дадут в следующем году — Ред.] как зайдут, так сразу выйдут», — пояснил он в эфире «112.Украина».

Эти рассуждения можно даже продолжить. Технически эти деньги можно вообще не заводить на Украину: ЕС попросту сократит прежние обязательства Украины на 0,5 млрд долл. К тому же кредит даётся в два приёма, тогда как мораторий Украина отменила сразу, без дополнительных условий. С этой точки зрения Киеву явно не стоило бы рассматривать получение этого кредита как какое-то крупное достижение.

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