Киев, 24 сентября, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Доля «Энергоатома» в общей структуре производства электроэнергии на Украине снизилась по сравнению с прошлым годом на 5% и составила 52%, а выручка за январь-август увеличилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 33,48 млрд грн. О происходящем вокруг «Энергоатома» пишет в обзоре украинской энергетики автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

По мнению члена наблюдательного совета Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, внедрение рыночного ценообразования в энергетике позволит увеличить выручку атомщиков еще больше, «если АЭС предлагают цену продажи электроэнергии на уровне 0,50 грн., а ТЭС и ТЭЦ — 1,75 грн., то после завершения торгов и ТЭС, и АЭС получают по 1,75 грн.». Однако если сейчас бытовое и промышленное потребление электроэнергии обходится в 5−5,5 грн./кВт•ч за «зелёную» энергию и 0,5 грн./кВт•ч — за атомную, то этот баланс не получится удержать при условии, когда атомщикам придется платить 1,75 грн. Разрыв может будет устранить только значительным повышением тарифов как для бытовых нужд, так и для промышленных. По имеющимся у Корольчука данным, «Энергоатом» будет дотировать бытовой тариф примерно до 2022−2023 гг.

Что же касается самих атомщиков, члены профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины на своем недавнем заседании решили требовать у правительства повышения зарплат работникам отрасли (они получают в 3−5 раз меньше, чем их коллеги в соседних странах), и запланировали организацию крупной акции протеста в середине осени.

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