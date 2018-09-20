Атомщики против тепловиков: война за тарифы добивает украинскую энергетику

Андрей Стеценко, , 14:13 — REGNUM

Энергоблоки

По состоянию на 19 сентября в работе находилось 11 из 15 энергоблоков украинских АЭС.

На энергоблоках №1 и №4 Запорожской АЭС, а также на энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС — средний плановый ремонт. На энергоблоке №4 Ровенской АЭС завершили капитальный плановый ремонт, однако вместо него на капитальный плановый ремонт поставили энергоблок №2 Хмельницкой АЭС. Отметим также, что ЗАЭС-4 не работает уже более полугода. В целом же из-за частых ремонтов коэффициент использования установленной мощности на АЭС Украины в январе — июле снизился до 66,3% (-7,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Суммарная продолжительность пребывания энергоблоков в ремонте выросла на 52% — с 711 до 1081 суток. Одна из причин этого — учётные нарушения в работе. За восемь месяцев их зафиксировано уже 13, тогда как год назад за тот же срок — всего шесть.

Похоже, что на Украине склоняются к тому, чтобы максимально отказаться от строительства новых блоков в пользу модернизации действующих. Видимо, в обозримой перспективе достройка Хмельницкой АЭС-3 и Хмельницкой АЭС-4 будет единственным новым строительством. Причина банальна — модернизировать дешевле примерно в 2,5 раза.

«Часть оборудования — в основном контрольные узлы — как правило, подлежит замене. Ставят новые компьютеры, обновляют системы связи. Основное реакторное оборудование остается прежним, но оно проверяется на соответствие стандартам. Когда принимается решение о продлении эксплуатации, оно проверяется на соответствие международным стандартам», — поясняет изданию «Апостроф» начальник отдела Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины Василий Бегун.

Он же поясняет, что при необходимости можно сменить и остальное оборудование — парогенераторы, насосы, турбины, да и вообще почти всё, кроме собственно активной зоны. Однако в неё ещё на этапе строительства закладывается уровень прочности, который позволяет энергоблоку работать два проектных срока.

Всё это действительно так, украинская сторона умалчивает только об одном, но самом главном: к работам по модернизации энергоблоков не допускались и не допускаются до сих пор ни организация-проектант, ни производитель. Следовательно, невозможно до конца быть уверенными в том, что сверхпроектная эксплуатация этих блоков безопасна.

«Энергоатом»

По итогам января — августа производство электроэнергии атомными станциями Украины снизилось до 54,27 млрд кВт•ч (-4,6 млрд кВт•ч в сравнении с аппг). Таким образом, доля «Энергоатома» в общей структуре производства электроэнергии снизилась до 52% (57% в прошлом году). Объём капитальных вложений в текущем году значительно вырос — 6,6 млрд грн (2,58 млрд грн в январе — августе 2017 года).

Выручка «Энергоатома» за восемь месяцев составила 33,48 млрд грн (+6,6% к аппг).

Внедрение рыночного ценообразование в энергетике может ещё более значительно нарастить выручку украинских атомщиков, пишет член набсовета Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук в своём материале для издания «Новое время».

«Рынок будет формировать цену по принципу «маржинальной цены»… Простыми словами, если АЭС предлагают цену продажи электроэнергии на уровне 0,50 грн, а ТЭС и ТЭЦ — 1,75 грн, то после завершения торгов и ТЭС, и АЭС получают по 1,75 грн. То есть АЭС и «Энергоатом» заработают в три раза больше, чем будет их цена», — анализирует эксперт.

Тут можно было бы порадоваться за атомщиков, ведь годами держат на голодном пайке, однако есть нюанс. Сегодня рынок сбалансирован так, что тариф на бытовое и промышленное потребление электроэнергии позволяет платить по 5−5,5 грн/кВт•ч за «зелёную» энергию и 0,5 грн/кВт•ч — за атомную. А когда атомщикам придётся платить 1,75 грн, то удержать баланс уже не удастся, образуется разрыв. Ликвидировать его можно будет только одним способом — резко повышать тариф. Причём не только бытовым потребителям — это уже не сенсация, но и промышленности.

И промышленность по этому поводу уже озаботилась. Ассоциация потребителей электроэнергии коммунальных услуг, которую возглавляет экс-глава Нацкомиссии по регулированию энергорынка и рынка коммунальных услуг Андрей Герус, публично выступила с призывом отсрочить либерализацию рынка электроэнергии. Как указывают профильные журналисты, таким образом ассоциация, подконтрольная владельцу ряда ферросплавных активов Игорю Коломойскому, пытается лоббировать сохранение действующего промышленного тарифа. Ведь его основной залог — дешёвая электроэнергия атомных станций.

Что же касается населения, то Юрий Корольчук в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM сообщил, что, по его данным, «Энергоатом» будет дотировать бытовой тариф примерно до 2022−2023 гг., хотя уже и не в текущих объёмах. Из этого следует, что Хмельницкая АЭС ещё долго не начнёт поставлять электроэнергию в ЕС (о чем мечтают последние годы киевские власти), поскольку основной смысл этого проекта — финансирование достройки 3-го и 4-го блоков за счёт повышенного тарифа. А дотирование как раз и не даёт его повысить.

Правда, сами атомщики против такого подхода возражают. В конце августа в Киеве состоялся президиум Центрального комитета профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины. Члены профсоюза рассматривали два основных вопроса. Во-первых, было решено обратиться с открытым письмом к правительству Украины и потребовать повышения зарплаты работникам отрасли. Как уже неоднократно отмечалось в наших обзорах, работники АЭС Украины сегодня получают в 3−5 раз меньше своих коллег в соседних странах, из-за чего на украинских атомных станциях наблюдается сильная текучка кадров. Во-вторых, атомщики договорились об организации масштабной акции протеста в октябре этого года.

Глава «Энергоатома» Юрий Недашковский через пресс-службу заявил, что благодаря закупкам через электронную систему ProZorro компания смогла сэкономить 679 млн грн (188 млн — в текущем году).

Тарифный кризис

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение увеличить с 1 октября тариф на отпуск электроэнергии атомными станциями до 0,5576 грн/кВт•ч (+3,2%). Увеличение тарифа было проведено в ответ на просьбу «Энергоатома», заявившего, что компания нуждается в увеличении фонда оплаты труда. Однако решение НКРЭКУ позволит увеличить ФОТ всего на 194 млн грн, тогда как «Энергоатом» просил прибавить ему 3 млрд грн.

В начале этого лета у НКРЭКУ сменилось руководство, пришли новые члены комиссии. Многие атомщики надеялись, что обновлённый состав НКРЭКУ будет более внимательно относиться к их проблемам. Но директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная в комментарии изданию «Энергореформа» рассказывает, что новое руководство мало отличается от прежнего.

«Первый «звонок» случился 12 июля 2018 года, когда член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко во время Комитетских слушаний Комитета ВР по ТЭК, посвященных проблемам и перспективам ядерной энергетики, во время своего выступления стал демонстрировать манипулятивные слайды, изготовленные ещё при Дмитрии Вовке [экс-глава НКРЭКУ — Ред.], доказывающие, что атомщикам не надо повышать заработную плату

…Второй «звонок», а вернее, уже «набат», прозвучал в интервью главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко агентству «Интерфакс-Украина» от 10 сентября: «Я надеюсь, что низкие тарифы «Энергоатома» будут стимулировать и все другие генерирующие предприятия к снижению тарифов, а не наоборот. Конечно, если мы не будем регулировать цены, «Энергоатом» свой тариф повысит. Потому что им всегда мало. Но, надеюсь, они ограничатся разумными рамками — такими, которые будут приемлемыми для всех участников», — объясняет Кошарная.

Вот такая позиция стояла за повышением тарифа на 3,2%. Между тем происходящее в отрасли уже совсем не смешно. Как раз поэтому в украинской энергетике уже в значительной степени сформировалось противостояние представителей атомной и тепловой генерации. Первые требуют отмены формулы «Роттердам+», поскольку из-за неё тепловики снимают с «Энергорынка» все сливки: половина денег в энергетике идёт им, тогда как доля генерации ТЭС и ТЭЦ — 33−35%. Тепловики, в свою очередь, возражают, что стоимость угля сегодня такова, что без этой формулы станции остановятся.

Как это ни парадоксально, но в этой ситуации по-своему правы обе стороны, и ничем хорошим для страны и ее жителей это противостояние закончиться в принципе не может.

Ташлыкская ГАЭС

К 2020 году Украина намерена достроить третий гидроагрегат Ташлыкской гидроаккумулирующей станции, которая вместе с Южно-Украинской атомной станцией составляет Южно-Украинский энергокомплекс. В этом энергокомплексе сходятся сразу две проблемы украинской энергетики: недостаток маневровых мощностей и избыточные мощности атомной генерации. Известно, что ЮУАЭС иногда работает с диспетчерскими ограничениями нагрузки — станции не хватает воды. К тому же по ночам атомная генерация иногда вынуждена работать вхолостую.

«В настоящее время в украинской энергосистеме фиксируется дефицит трех тысяч мегаватт маневренных мощностей. Достройка Ташлыкской гидроаккумулирующей станции позволит сократить треть этого дефицита», — рассказывает начальник управления капитального строительства ОП ЮУАЭС Павел Вирич для energyland.info.

Достраивать намерены вместе с китайскими специалистами. Недавно на станции побывала делегация компании China Gezhouba Group Co (CGGC), в своё время строившая станцию «Три ущелья». Мощность ГАЭС можно наращивать и дальше — всего проект предусматривает строительство шести гидроагрегатов.

Достройка Хмельницкой АЭС

Жители ближайших к Украине воеводств (Подкарпатское, Люблинское) получили возможность обсудить строительство новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Региональная дирекция охраны окружающей среды Польши принимала вопросы от жителей до конца августа, после чего должна была передать их украинской стороне.

«Атомная электростанция расположена достаточно далеко, следовательно, до нас не будут доходить какие-то выбросы и т. д., шум тоже нам не помешает. То, что может представлять потенциальную угрозу, — это аварийный сценарий. В случае аварии, при неблагоприятном ветре, может быть угроза для окружающей среды нашего региона. Думаю, что именно об этом будут спрашивать наши граждане», — цитирует IAR. pl главу дирекции охраны окружающей среды Аркадиуша Иванюка.

Между тем украинские экоактивисты утверждают, что достройка ХАЭС может нести угрозу экологической катастрофы. Проблема всё та же — недостаток водных ресурсов. Для охлаждения энергоблоков используется вода из реки Горынь.

«…Объем её годового стока не позволит осуществлять охлаждение четырёх энергоблоков, не разрушая при этом экосистемы Горыни. Для обслуживания ХАЭС вода будет забираться в таком количестве, что это будет вредить лесам и полям Хмельницкой области, которые будут недополучать воду», — цитирует представитель организации «Экодействие» Ольга Лящук результаты обсуждения проекта достройки станции, состоявшегося ещё в 2007 году.

Предварительное впечатление — Польша настроена в отношении достройки доброжелательно, скорее всего, они одобрят проект. Хотя вести её предстоит в т.ч. на законсервированных много лет назад площадках. Одновременно против строительства Белорусской АЭС Польша яростно протестует, хотя в Белоруссии сооружается куда более современная с точки зрения безопасности станция.

Малые реакторы Holtec International

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый во время пресс-конференции сделал довольно странное заявление. По его словам, американская инжиниринговая компания Holtec International планирует разместить на Украине сборочное производство своих реакторов.

«Среди всех стран мы завоевали это право. Я говорю вам об этом не как о совершенном производстве, чтобы вы поняли, но процесс начался, и мы планируем в будущем совместно выпускать малые ядерные реакторы, это многомиллиардный проект на территории Украины, дает рабочие места и который дает совсем другой уровень сотрудничества в этой сфере», — анонсирует дипломат.

«Главное, чтобы об этих словах Чалого не узнал Дональд Трамп, иначе его «Сделаем Америку снова великой» вместе с желанием американских атомщиков восстановить утраченные ранее и получить новые компетенции не оставят камня на камне от того воздушного замка, который выстроил у себя в голове Чалый. Не будет никакого сборочного производства Holtec на Украине. Для этого нет ни кадров, ни производственных площадок, ни, тем более, воли со стороны США», — перечисляет в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан.

Речь о малых модульных реакторах SMR-160 этой компании. Странность же в том, что эти самые реакторы — до сих пор концепт, и до первого опытного образца остаётся ещё лет 5−7 — по оценкам самой же Holtec International. И тут дело даже не в том, сделают ли в итоге американцы реактор или нет, дело в самой Украине. Её государственность в последние годы находится на таком уровне, что планировать что-либо на 5−7 лет вперёд — бессмысленное занятие.

Что касается Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ещё один проект компании на территории Украины), то пресс-служба «Энергоатома» сообщает следующее. По состоянию на конец августа:

«…На строительной площадке уже завершили прокладку всех внутренних коммуникаций и сетей, уже перешли к строительству «выше нуля» — к прокладке сетей, сооружению площадки хранения контейнеров с отработанным ядерным топливом (ОЯТ), строительству пункта перегрузки ОЯТ, маслосборников, созданию физзащиты территории».

Поступления первых отработанных сборок тут ожидают в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Чернобыль — опять в центре громкого скандала: обзор атомной энергетики

Читайте развитие сюжета: Если на Украине воруют все и везде, поставим контрафакт и на АЭС! — обзор