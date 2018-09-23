Штат Джамму и Кашмир, Индия, 23 сентября, 2018, 17:28 — ИА Регнум. 21 сентября министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх заявил, что ни один полицейский не поддался на угрозы членов организации «Хизбул Муджахеддин», ни один полицейский не покинул свой пост и не собирается. Организация «Хизбулл Муджахеддин» считается в Индии террористической, члены организации борются за присоединение штата Джамму и Кашмир к той части Кашмира, что контролируется Пакистаном.

Simon Williams-Im Индийская полиция

Как сообщает индийская газета «Джагран», члены организации «Хизбул Муджахеддин» похитили четырех полицейских в округе Шопиан и требовали от полицейских штата Джамму и Кашмир покинуть свои посты для спасения своих товарищей. Позже тела трёх из четырёх похищенных полицейских были найдены. В социальных сетях распространилась информация о том, что нижние чины полиции начали подавать в отставку, на что последовала незамедлительная реакция министерства внутренних дел Индии.

Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх заявил, что все слухи о подавших в отставку полицейских являются «лживой пропагандой». Министр сделал предположение, что результативные действия полиции в борьбе против терроризма в округе Шопиан обусловили намерение членов организации «Хизбул Муджахеддин» действовать через похищение людей.