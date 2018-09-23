Москва, 23 сентября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Враждебные действия военно-воздушных сил Израиля в отношении самолета-разведчика Ил-20 воздушно-космических сил России выходят за рамки цивилизованного построения отношений. Об этом сегодня, 23 сентября, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Представитель Минобороны РФ рассказал, что Россия не раз откликалась на просьбы Израиля урегулировать те или иные сложные вопросы, связанные с Сирией.

Так, израильские власти попросили Москву урегулировать ситуацию с нахождением в районе, примыкающем к Голанским высотам, тяжелого вооружения отрядов иранского ополчения.

Российская сторона провела консультации с Ираном, после которых официальный Тегеран заявил, что считает неправильным «нагнетание обстановки в данном районе и не имеет агрессивных намерений против Израиля».

В итоге, при содействии российских военных, все иранские формирования с тяжелым вооружением были отведены от Голанских высот на безопасное для Израиля расстояние — более чем на 140 километров на восток Сирии.

Также, Россия неоднократно «снимала опасения» Израиля на тему возможной передачи чувствительных образцов продукции военного назначения, которые Россия поставляет в Сирию, третьей стороне.

Кроме того, израильские власти попросили Россию помочь найти останки израильских солдат на территории Сирии по конкретным координатам. Россия согласовала все вопросы с сирийским руководством и отправила на поиски отряд спецназа. Спецоперация проводилась на территории, подконтрольной террористам. В ходе поисков отряд российского спецназа был атакован террористами и ранения получил один российский военнослужащий. При этом Россия была готова продолжить эту работу.

И вот на этом фоне, Израиль предпринимает открытый враждебные действия против российского самолета Ил-20, который в итоге был сбит и погибли 15 членов экипажа.

«Представленные вам сегодня объективные данные событий 17 сентября говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии», — сказал Конашенков.