Москва, 23 сентября, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации вновь официально заявило, что вина за гибель российского самолета-разведчика Ил-20 и 15 членов его экипажа полностью лежит на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о «такого рода деятельности». Соответствующее заявление сделал сегодня, 23 сентября, на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

«Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских лётчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или как минимум о преступной халатности», — сказал Конашенков.

Генерал подчеркнул, что вина за данную трагедию целиком и полностью лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто «принимал решение о такого рода деятельности».

Конашенков пояснил, что действия израильских ВВС вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром «Хмеймим» не только военных, но и гражданских пассажирских самолётов.

Тем самым израильские ВВС создали непосредственную угрозу любым пассажирским и транспортным самолетам.

Напомним, ранее Министерство обороны России заявило, что Израиль сознательно ввел в заблуждение Россию относительно района нанесения ударов по Сирии, что не позволило российскому командованию вывести самолет-разведчик Ил-20 в безопасное место.