Тегеран, 23 сентября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что США и «одна из стран Персидского залива» непосредственно причастны к террористическому акту, совершенному в городе Ахваз во время военного парада. Заявление Рухани опубликовано сегодня, 23 сентября, на официальном сайте президента Ирана.

Василий Поленов. Кисть левой руки с вытянутым указательным пальцем. 1880-е

«Одна из южных стран Персидского залива взяла на себя как финансовые вопросы, так и вопрос вооружения и политики боевиков, они никогда не испытывали сожаления и не прекращали своих преступлений», — сказано в заявлении Рухани.

Также президент Ирана подчеркнул, что США оказывают поддержку наемным боевикам в регионе, предоставляя им все необходимое.

Рухани подчеркнул, что террористы, совершившие нападение в Ахвазе, ответят за содеянное в рамках закона и интересов Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа вооруженных боевиков атаковала военный парад в иранском городе Ахваз. В результате теракта погибли 24 человека, ранения получили более 50.