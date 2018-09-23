Ханой, 23 сентября, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Главой социалистической республики Вьетнам после кончины в пятницу президента страны Чан Дай Куанга сталоа вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь. Об этом говорится 23 сентября в распространенном коммюнике Постоянного комитета Национального собрания социалистической республики Вьетнам.

(сс) falco Национальное собрание Вьетнама

«В соответствии с конституцией СРВ, временно исполняющей обязанности президента страны назначена вице-президент Данг Тхи Нгок Тхинь», — говорится в коммюнике.

Вице-президент социалистической республики будет возглавлять Вьетнам до момента, когда Нацсобрание страны не изберет нового президента страны. О сроках, когда Нацсобрание Вьетнама выберет нового президента Вьетнама, не сообщается.

Отметим, Данг Тхи Нгок Тхинь до должности вице-президента занимала пост замначальника канцелярии Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), являющейся правящей в стране. Имеет три высших образования, до перехода в ЦК КПВ была заместителем председателя Союза женщин Вьетнама и секретарем парткома КПВ в одной из южных провинций.