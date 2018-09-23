Хабаровск, 23 сентября, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Избирательный штаб действующего губернатора Хабаровского края, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта подал уже 14 жалоб в избирательную комиссию региона, а также в правоохранительные органы о различных нарушениях в ходе голосования во втором туре выборов главы региона. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщил журналистам представитель штаба Шпорта.

Khabkrai.ru Вячеслав Шпорт

По его словам, 14 жалоб на нарушения процесса голосования со стороны кандидата от ЛДПР Сергея Фургала и его сторонников уже поданы в краевой избирком и полицию, готовятся ещё пять жалоб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 сентября, когда в Хабаровском крае был «день тишины» и была запрещена любая агитация (кроме размещенных ранее билбордов), общественные наблюдатели фиксировали нарушения со стороны кандидата Фургала и его команды.

В социальной сети Instagram на странице Фургала был размещен видеоролик, в котором сам кандидат призывал граждан принять участие в голосовании. На Комсомольской площади Хабаровска во время митинга распространялись агитационные материалы, а на большой плазменной панели уличного экрана крутили агитационный ролик за Фургала.

Напомним, сегодня в Хабаровском крае проходит второй тур губернаторских выборов. За пост главы региона ведут борьбу действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Сергей Шпорт и депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Фургал. В первом туре разрыв между кандидатами был минимальный — всего 0,2% в пользу Фургала (Фургал набрал 35,81% голосов, Шпорт — 35,62%).