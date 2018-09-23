Хабаровск, 23 сентября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. В Хабаровском крае сегодня, 23 сентября, проходит второй тур губернаторских выборов. За пост главы региона борются депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Фургал и действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Караул

За процессом выборов следят различные общественные организации, и они уже фиксируют определённые нарушения.

Так, активисты движения «За чистые выборы» зафиксировали незаконную агитацию за обоих кандидатов в «день тишины», 22 сентября, когда любая агитация запрещена. В частности, в социальных сетях как сами кандидаты, так и члены их команд вели прямую агитацию, что запрещено законом в «день тишины».

На странице кандидата Фургала в социальной сети Instagram в «день тишины» появился видеоролик, на котором сам кандидат призывает избирателей участвовать в голосовании.

Аналогичный ролик был размещен на странице в социальных сетях одного из депутатов Госдумы от ЛДПР, который приехал в Хабаровск поддержать своего коллегу Фургала. Депутату грозит либо предупреждение, либо административный штраф.

Кроме того, было зафиксировано распространение в «день тишины» по многоквартирным домам печатной агитационной продукции, в которой призывается голосовать за Фургала. Агитационные ролики за кандидата Фургала крутили на большом экране в центре Хабаровске, что также запрещено в «день тишины».

Обо всех этих нарушениях было сообщено в краевую избирательную комиссию. Уже сегодня состоялось заседание рабочей группы краевой избирательной комиссии, которая рассмотрела жалобы о нарушениях в «день тишины». Рабочая группа рекомендовала избиркому вынести предупреждение либо возбудить административное дело в отношении кандидата в губернаторы Хабаровского края Сергея Фургала.

В свою очередь, Хабаровская краевая избирательная комиссия признала незаконной агитацию за кандидата Фургала в «день тишины» и направила в полицию материалы о этой незаконной агитации.

Уже сегодня непосредственно в день выборов общественные наблюдатели также фиксируют нарушения выборного процесса.

К примеру, в Хабаровском районе на избирательном участке в селе Тополево наблюдатель от кандидата Фургала встал прямо рядом с урной для голосования и слишком внимательно и навязчиво отслеживает волеизъявление граждан. Он даже «помогает» некоторым гражданам запихнуть бюллетень в урну. При этом наблюдатели сообщают, что накануне, в «день тишины» этот же мужчина был замечен в скупке голосов сельских маргиналов. По всей видимости он следит, чтобы те, чьи голоса он «купил», проголосовали «правильно».

Также в социальной сети Instagram в паблике myhbk сообщается, что на портале частных объявлений появились предложения «подзаработать» в день выборов. Утверждается, что если позвонить по указанному в объявлении номеру, то некий мужчина предлагает проголосовать «правильно» и получить за это 1500 рублей. на уточняющий вопрос о том, что значит проголосовать «правильно», он отвечает: «Не за Шпрота». В качестве доказательства «правильного» голосования он просит прислать ему в Телеграм или другой мессенджер фотографию бюллетеня.

Однако никаких подтверждений того, что данная схема скупки голосов действительно имеет место быть и реализуется пока нет.