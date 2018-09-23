Краснодар, 23 сентября, 2018, 03:32 — ИА Регнум. Официальный статус города, население которого превышает миллион человек, получил Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Андрей Александрович… Кинотеатр Аврора — Краснодар

Глава города получил соответствующее свидетельство из рук руководителя краевого управления Россстата Татьяны Курняковой. Это произошло перед началом праздничного концерта, посвященного дню города.

«Она объявила, что столица Кубани официально признана городом-миллионником, и вручила символическое свидетельство главе города Евгению Первышову», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что горожане несколько лет ждали присвоения Краснодару статуса миллионника.

До получения Краснодаром статуса миллионника такими городами в России были также Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону и Воронеж.