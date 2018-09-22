Тбилиси, 22 сентября, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Парламент Грузии с 1 января будущего года окончательно переселится в Тбилиси, а здание законодательного органа в Кутаиси будет передано академии МВД, сообщил журналистам председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По его словам, такое решение приняло парламентское большинство, а целью концентрации всей деятельности законодателей в столице Кобахидзе назвал усиление надзорной функции парламента и стремление подерживать ежедневную «интеракцию» с правительством.

«В нашей команде была дискуссия по этому вопросу. Абсолютное большинство депутатов поддерживает перенос парламента в Тбилиси. Аргументов много, в том числе и тот, что функционирование парламента в одном здании будет способствовать его институционному усилению. Парламентский дворец — это не только рабочее место, своего рода офис для парламента, это еще и один из его символов, и для утверждения идентичности парламента важно, чтобы у него был один дворец и чтобы парламент был учрежден в столице», — пояснил председатель парламента.

После того, как депутаты освободят нынешнее здание парламента в Кутаиси, оно, по мнению Ираклия Кобахидзе, станет своего рода региональным центром для министерства внутренних дел.

«МВД высказало желание присвоить этому зданию новую функцию — перенести туда академию МВД. Это здание может стать для министерства своего рода региональным хабом. Думаю, что это здание предназначено для такой функции», — заявил Кобахидзе.

По его же информации, содержание здания парламента в Кутаиси и функционирование там законодателей обходилось бюджету парламента в 2,5 миллиона лари, и эта сумма после переноса всей парламентской деятельности в Тбилиси будет сэкономлена.

В то же время спикер отметил, что если новый владелец правильно освоит это здание, то расходы можно будет значительно сократить.

Как известно, парламент Грузии был перенесен в Кутаиси по инициативе экс-президента Михаила Саакашвили. Специально для нового здания парламента в городе был снесен памятник «Мемориал Славы», во время подрыва которого погибли жители находившегося по соседству с памятником дома — мать и малолетняя дочь. Хотя здание было построено поспешно и многое в нем оставалось недостроенным и недоделанным, его в срочном порядке ввели в эксплуатацию. В дальнейшем во время дождя в новом здании парламента постоянно протекала крыша, выявлялись все новые неполадки, но прежняя власть от намерения продолжать законодательную деятельность в Кутаиси отказываться не собиралась.

После прихода к власти коалиции «Грузинская мечта» неоднократно звучали обещания вернуть парламент в Тбилиси. В первые же месяцы правления было принято решение о частичном возобновлении законодательной деятельности в столице. Для этого здание парламента, которое при Саакашвили начали частично разрушать, чтобы передать инвестору под гостиницу, отремонтировали. В дальнейшем здесь возобновились заседания комитетов и фракций, а также проводились встречи с прибывавшими в Тбилиси зарубежными делегациями и международные форумы. Все предыдущие годы пленарные заседания по-прежнему проходили в Кутаиси.