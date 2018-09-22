Дамаск, 22 сентября, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Сирийское агентство SANA сообщило, что так называемая коалиция под руководством США эвакуировала террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из юго-восточной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Операция по эвакуации была проведена вертолетами коалиции. Были вывезены полевые командиры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Боевики были транспортированы из населенного пункта Аль-Марашда. Место, куда они доставлены, неизвестно.

Агентство SANA обращает внимание, что международная коалиция под руководством США официально декларирует борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а на самом деле спасает террористов, эвакуируя главарей этой группировки, используя свою вертолетную авиацию.

Ранее подобные эвакуации США проводили из восточной части Сирии. Также наносились удары по позициям сирийских военных для поддержки террористов, в частности, в сентябре 2016 года в районе Джебаль Ас-Сарда. Террористам также предоставлялись разведданные о расположении сирийских подразделений с целью организации нападений на них.

Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров недавно сообщил средствам массовой информации, что две с половиной тысячи боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2018 году переброшены в афгано-пакистанскую зону. Он отметил, что боевики и дальше работают над проектом «Великий Халифат». Афганистан необходим группировке как тыловая база для дальнейшего продвижения в Центральную и Южную Азию.

Ранее российский МИД со ссылкой на местные афганские источники сообщал о неопознанных вертолетах, которые перебрасывают террористов в районы Афганистана, граничащие с СНГ.