Шпильберг, Австрия, 22 сентября, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе автомашин «Формула-1» Михаэля Шумахера, одержал третью подряд победу в чемпионате автогонок класса «Формула-3» в австрийском городе Шпильберге, возглавив общий зачет. Об этом 22 сентября сообщает «Спорт-Экспресс».

Crosa Болид Мика Шумахера

Сын Михаэля Шумахера смог победить с минимальным отрывом — 0,9 секунд. Данная победа стала седьмой для Мика Шумахера в сезоне и четвертой подряд в последних гонках. На втором месте в Шпильберге оказался коллега Мика по команде Prema — представитель России Роберт Шварцман, на третьем — испанский гонщик Алекс Палоу.

До Мика Шумахера первое место в общем зачете занимал британец Дэн Тиктум из команды Red Bull, однако то, что он пришел к финишу в Шпильберге десятым, кардинально изменило расклад в пользу Мика. Теперь Шумахер-младший находится на первом месте с преимуществом в 18 очков.

Отметим, отец Мика Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», также обладает рекордами по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (5). С 2013 года прикован к постели из-за черепно-мозговой травмы, полученной на горнолыжном курорте.