Минск, 22 сентября, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Лукашенко прошли накануне, 21 сентября, в Сочи. Перед началом переговоров Лукашенко выразил уверенность, что сторонам удастся решить все спорные вопросы до конца текущего года. Президент Белоруссии пояснил, что накопилось довольного много спорных вопросов в области сельского хозяйства и энергетики.

По словам Лукашенко, основная часть переговоров проходила один на один с российским лидером. Всего переговоры длились более шести часов.

«И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжёлые переговоры. Но результативные», — прямо сказал Лукашенко.

Лукашенко уточнил, что в формате один на один он обсуждал с Путиным политические вопросы, взаимоотношения России и Белоруссии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества независимых государств (СНГ) и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также дальнейшее строительство Союзного государства.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине.

Президент Белоруссии отметил, что Москва и Минск договорились в течение одной недели выработать план взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

Другим вопросом, который обсуждали Лукашенко и Путин, была тема рефинансирования белорусского долга в размере $1 млрд по линии двустороннего сотрудничества. Никакого отторжения с российской стороны в этом вопросе не было, заверил Лукашенко. Также глава Белоруссии заявил, что его страна в ближайшее время получит шестой транш кредита в $200 млн по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

Москве и Минску удалось выработать два варианта решения вопроса с «перетаможкой» и поставкой нефтепродуктов. Лукашенко рассказал, что Путин был удивлен ситуацией с уменьшением квот для белорусских перевозчиков и обещал решить этот вопрос в ближайшее время.

Был затронут вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки по этому кредиту.

Помимо прочего, Лукашенко добавил, что у сторон в целом есть понимание по вопросу пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы.