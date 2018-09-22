Рига, 22 сентября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Новостной портал Латвии Vesti. lv со ссылкой на агентство Bloomberg передает слова Билла Браудера о том, что он не раз обращал внимание британских властей на крупномасштабное отмывание денег в финансовых учреждениях в Прибалтике. Однако, по словам международного финансиста и основатели инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, к его словам не прислушивались и никаких действий в ответ не предпринималось.

Santeri Viinamäki Отмывание денег

На этой неделе, 19 сентября, разразился скандал об отмывании крупных сумм денег в эстонском отделении датского Danske Bank. Как следует из обнародованного отчета Danske, из числа 15 000 нерезидентов банка после России предприятия Великобритании были второй по величине группой клиентов эстонского отделения банка. В связи с чем Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) начало уголовное расследование в отношении одного из британских предприятий.

Близкие к следственному процессу специалисты отмечают, что расследование касается одного из паевых товариществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Великобритании.

«Агентству NCA известно, что зарегистрированные в Великобритании фирмы использовали для этого, и в связи с этим обстоятельством мы ведем также соответствующие операции»,— передала пресс-служба NCA, отметив, что по их данным, паевые товарищества с ограниченной ответственностью в Великобритании широко используются для отмывания денег.

Согласно внутренней финансовой проверке в банке, большинство из 10 000 не являвшихся резидентами клиентов были подозрительными и что скорее всего подозрительной является и большая часть сделок, превышавших 200 млрд евро. Банк признал, что ситуация в период 2007—2015 была существенно хуже, чем предполагалось ранее.

В июле этого года Билл Браудер направил в прокуратуру Эстонии заявление, в котором попросил возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников банка во главе с бывшим главой эстонского отделения Айваром Рехе, которые, по его мнению, действовали в корыстных целях.

В жалобе, которую глава инвестиционного фонда направил генеральному прокурору Лавли Перлинг и в бюро информации по отмыванию денег, отмечается, что сотрудники банка создали возможности для крупномасштабного отмывания денег.

«Эта деятельность охватывала по меньшей мере 190 банковских счетов, объем 21 сделки из тех, которые проводились через эти счета, превысил в общей сложности 9 млрд долларов», — говорится в жалобе.

Глава правительства Эстонии выразил озабоченность в связи с разразившимся скандалом в Danske Bank.

«Нам необходимо выяснить, работали ли неэффективно государственные организации в случае с Danske банком и если да, то какие именно. А также внести ясность, в более широком смысле, в проблему отмывания денег кредитными учреждениями Эстонии», — сообщил Юри Ратас в своем Facebook.