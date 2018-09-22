Санкт-Петербург, 22 сентября, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Подвёл итоги XXVIII международный кинофестиваль «Послание к человеку». Об этом 22 сентября сообщается на сайте организаторов кинофестиваля.

Дарья Драй ИА REGNUM Послание к человеку

Дарья Драй ИА REGNUM Главный приз

XXVIII кинофестиваль «Послание к человеку» проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября. В этом году на кинофестиваль прислали свои работы режиссёры из 98 стран.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония закрытия кинофестиваля «Послание к человеку»

Церемония открытия фестиваля прошла на Дворцовой площади, на неё собралось около 17 тысяч человек. Всего за фестивальную неделю зрителям было показано 216 кинолент.

Дарья Драй ИА REGNUM Послание к человеку

Гран-при фестиваля, — «Золотого кентавра», получил документальный фильм венгерского режиссёра Бернадетт Тузы-Риттера «Пленница». Этот же фильм был отмечен и призом Студенческого жюри.

Дарья Драй ИА REGNUM Основатель фестиваля, почетный президент кинофестиваля «Послание к человеку», режиссер-документалист Михаил Литвяков

Призом за лучший дебют награждён фильм «Далекое созвездие», турецкого режиссёра Шевон Мизрахи, совместное производство США, Турции, Нидерландов.

Приз за лучший короткометражный игровой фильм достался ленте «Чулки» шведского режиссёра Йоханна Ритель, а лучшим документальным фильмом названа лента режиссёра Гу Ю из Франции «Хорошее образование».

Дарья Драй ИА REGNUM Французская актриса Фанни Ардан

Приз за лучший анимационный фильм получила лента «О, Боже!» режиссёра Бетины Божек из Польши. А лучшим полнометражным документальным фильмом стала российская кинолента «Белая мама» режиссеров Евгении Останиной и Зоси Родкевич. Этому фильму достался и приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанни Ардан

Сегодня фестиваль подведёт итоги. Фильмы-призёры будут показаны в течение дня 22 сентября в киноцентре «Великан». Кроме того, в последний день мероприятия состоится встреча с кинорежиссёром Джемом Коэном, а в лектории Школы нового кино выступит её руководитель Дмитрий Мамулия, который прочтёт лекцию о поиске нового языка в современном российском кино.

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер Алексей Учитель

Напомним, что международный кинофестиваль «Послание к человеку» создан постановлением Совета Министров СССР от 16 января 1989 года. Проводится ежегодно в Санкт-Петербурге. С 2010 года президентом фестиваля является российский кинорежиссёр Алексей Учитель.