Екатеринбург, 22 сентября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге «Единая Россия» определилась с желаемым председателем городской думы. Основным кандидатом на этот пост назван Игорь Володин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в партии.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Городская Дума. Екатеринбург

Решение было принято на ХХХIII конференции свердловского отделения «Единой России». Игорь Волондин поручил поддержку 187 партийцев, а Елена Бондаренко — 15.

Также участники конференции подтвердили поддержку кандидатуры на пост главы Екатеринбурга. От партии им стал Александр Высокинский. Напомним, ранее его кандидатуру поддержал политсовет областного отделения и одобрил генсовет партии.

Окончательное решение по кандидатурам примут депутаты гордумы. Заседание, на котором планируется рассмотреть эти вопросы, состоится, напомним, 25 сентября.