Тегеран, 22 сентября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что власти его страны возлагают ответственность за террористический акт на военном параде в городе Ахваз на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». Об этом Зариф написал сегодня, 22 сентября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Tasnimnews.com Терракт в Ахвазе

«Террористы, которых наняли, обучили, вооружили и профинансировали иностранные режимы, совершили атаку на Ахваз. В числе жертв — дети и молодёжь. Иран возлагает ответственность за подобные атаки на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов», — написал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа неизвестных вооруженных людей открыла огонь по зрителям и участникам военного парада в городе Ахваз на юге Ирана.

По последним данным, жертвами нападения стали 10 человек. Ещё 21 человек получил ранения.