Кокчетав, Казахстан, 22 сентября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Аким (глава) Акмолинской области Казахстана Малик Мурзалин проверил ход строительства жилья в Кокчетаве для вкладчиков «Жилстройсбербанка», а также для семей из социально незащищенных категорий граждан, сообщает 22 сентября издание BNews.

Виктор Говорков. Строить прочно, сдавать досрочно! 1955

Глава Кокчетава Ермек Маржикпаев отметил, что в новом микрорайоне «Сарыарка» завершается строительство четырех девятиэтажных домов для вкладчиков банка, а также шести пятиэтажных домов для социально уязвимых слоев населения.

В городе начато строительство еще десяти многоквартирных домов для уязвимых слоев населения.

Отметим, в 2018 году в Кокчетаве планируется сдать в эксплуатацию 180 тыс. квадратных метров жилья. По состоянию на сентябрь в городе строятся 34 дома, 18 из которых будут сданы до конца 2018 года.