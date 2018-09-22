Вашингтон, 22 сентября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» одержал победу над действующим чемпионом НХЛ «Вашингтон кэпиталз» с разгромным счетом, сообщает 22 сентября Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Начало игры

Счет в мачте открыл на третьей минуте российский нападающий «Каролины» Валентин Зыков с подачи другого российского игрока клуба — Андрея Свечникова. Также Зыков на 58-ой минуте сделал результативную передачу на партнера по «Каролине» Джейкоба Славину, закончившуюся четвертой шайбой в ворота «Вашингтона». Кроме этого у «Каролины» отличились шайбами Джордан Стаал (12-я минута), Джордан Мартинук (14-я) и Мартин Нечас (60-я). Единственным ответом «Вашингтона» на это стала шайба Никласа Бекстрёма с подачи российского игрока Дмитрия Орлова на 13-й минуте матча. Итог встречи 5:1 в пользу «Каролины».

Отметим, ранее 21 сентября «Вашингтон» также уступил команде «Монреаль» в предсезонном матче, несмотря на гол и результативную передачу Александра Овечкина.