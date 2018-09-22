Выборг, Ленинградская область, 22 сентября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Семнадцать граждан Ирака, в том числе женщин и троих детей, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в погранзоне под Выборгом. Эти люди готовились к незаконному переходу государственной границы РФ и Финляндии.

Погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти Задержание граждан Ирака в Ленобласти

Как установлено в ходе разбирательства, иракцы прилетели в Москву по туристическим визам и сразу отправились в Выборг. Несколько дней они жили в одной из местных гостиниц, после чего совершили попытку нелегально пересечь российско-финляндскую границу.

«Для реализации своего преступного умысла несостоявшиеся нарушители решили воспользоваться услугами нелегальных таксистов», — уточнили в пресс-службе Погрануправления.

Граждане Ирака привлечены к административной ответственности и переданы для дальнейшего разбирательства в органы МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября девять граждан Пакистана были обмануты и ограблены в Выборгском районе Ленинградской области частными извозчиками, которые обещали довезти их из Москвы до границы с Финляндией. Иностранцев задержали пограничники, теперь пакистанцам предстоит депортация на родину.

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