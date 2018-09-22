США, 22 сентября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Свой первый полноценный матч после полученной в апреле травмы провел российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Сент-Луис» Владимир Тарасенко, сообщает Матч ТВ.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко

Команда Тарасенко на выезде встречалась с «Коламбусом» в предсезонном матче и выиграла эту встречу со счетом 3:0. Российский нападающий отметился во встрече результативной передачей, отданной им партнеру по команде Патрику Маруну и завершившейся второй шайбой его клуба на 14-ой минуте первого периода. Также в матче со стороны «Сент-Луиса» отметились Самуэль Блез (5-я минута) и Роберто Бартуццо (59-я).

Кроме Тарасенко в мачте принимало участие ещё три представителя России: вратарь Сергей Бобровский и нападающий Никита Коростелев у «Коламбуса», и Иван Барбашев у «Сент-Луиса».

Отметим, Владимир Тарасенко получил травму, столкнувшись с игроком «Колорадо» Габриэлем Ландескогом на заключительной игре прошлого регулярного чемпионата НХЛ в апреле текущего года и был тогда же прооперирован. В прошлом сезоне в НХЛ он провел 80 матчей, в которых набрал 66 очков (33 шайбы + 33 результативные передачи).