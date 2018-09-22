Варшава, 22 сентября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Польши Гжегош Схетына заявил, что отношения между Россией и Польшей необходимо улучшать, и это особенно важно для польского бизнеса. Слова Схетыны приводит накануне, 21 сентября, портал Do Rzeczy.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная Польша

По словам бывшего министра, восстановление добрососедских отношений между Россией и Польшей принесет большую выгоду польскому бизнесу, а также сфере туризма. Также Схетына напомнил, что программа приграничного сотрудничества с Россией была остановлена правящей в Польше партией «Право и справедливость».

Сам Схетына, который состоит в оппозиционной Гражданской коалиции, утверждает, что если его политическая организация придёт к власти, то она обязательно будет выстраивать добрососедские отношения с Москвой.

«Я хочу все прояснить. Если представитель нашей коалиции, Гражданской коалиции, попадет в МИД, то мы восстановим малое приграничное движение и вернемся к нормальным добрососедским отношениям», — сказал Схетына.

Он подчеркнул, что это просто необходимо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Схетына «прославился» в 2015 году, когда в эфире Польского радио он заявил, что нацистский лагерь смерти в Освенциме освобождали украинцы, так как боевые действия во время Великой Отечественной войны в этом районе вел Украинский фронт.

Схетына занимался прямым подлогом и фальсификацией истории, так как название «Украинский фронт» происходит не от того, что в его составе воевали одни только украинцы, а исключительно по географическому принципу, так как фронт находился на территории советской Украины.

Но Схетыне нужен был этот подлог, чтобы оправдать решение польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины освобождения лагеря.