Ватикан, 22 сентября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. 22 сентября Папа Римский Франциск отправится в свою первую поездку по странам Прибалтики, передает немецкий телеканал N-TV.

Jeffrey Bruno Папа Римский Франциск

В ходе четырехдневного визита понтифик посетит Литву, Латвию и Эстонию. Его прибытие ознаменует столетие независимости трех прибалтийских государств. Франциск примет участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста и тоталитаризма.

Это первый визит Папы Римского в Прибалтику за последние 25 лет и второй за всю историю. До этого Иоанн Павел II посещал Литву, Латвию и Эстонию в 1993 году.