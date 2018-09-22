Варшава, 22 сентября, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Польский телеканал Belsat TV уволил сотрудника, опубликовавшего совместную фотографию президента США Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды, сообщает 21 сентября Wiadomości Gazeta.pl.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Анджей Дуда

Belsat TV позиционирует себя как первый белорусский независимый телеканал, однако вещание ведется из Польши.

Иван Шило, занимающий должность менеджера по социальным сетям, перепостил фотографию, на которой президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп подписывают соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Эту фотографию, ранее опубликованную в Twitter-аккаунте Дональда Трампа, в Польше посчитали оскорбительной. Недовольство вызвал тот факт, что Дональд Трамп подписывает договор, сидя в кресле, а Анджей Дуда — стоя.

Руководитель Belsat TV Агнешка Ромашевская-Гуза подтвердила, что публикация неудачной фотографии стала одной из причин увольнения Ивана Шило.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время между Польшей и США идут переговоры о возможности размещения американской военной базы на территории Польши. Анджей Дуда отметил, что если американская военная база в стране будет создана, то она получит название «Форт Трамп».