Германия, 22 сентября, 2018, 07:32 — ИА Регнум. 22 сентября министр обороны Германии Урусула фон дер Ляйен посетит испытательный полигон бундесвера возле города Меппен (Нижняя Саксония), где более двух недель продолжается торфяной пожар, передает телеканал N-TV.

Fws.gov Торфяной пожар

Ранее фон дер Ляйен принесла извинения местным жителям. В интервью журналу Neue Osnabrücker Zeitung она заявила, что возгорание является «крайне серьезным инцидентом, который не должен был произойти». В районе Эмсланд объявлено чрезвычайное положение.

Пожар возник в начале сентября во время ракетных испытаний бундесвера. Горит 800 гектаров торфяников.