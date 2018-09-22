Лондон, 22 сентября, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Россия ни с кем не обсуждала свое участие в якобы организации побега основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании, заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

Espen Moe Джулиан Ассанж

Дипломаты подчеркивают, что никогда не вели ни с кем переговоров о пребывании Ассанжа в посольстве Эквадора, как и не вели переговоров о якобы побеге.

«Что касается утверждения о том, что Кремль был готов поддержать некий тайный план, «разрешив Дж. Ассанжу приехать в Россию», то непонятен сенсационный тон авторов статьи: Россия всегда рада любым иностранным гостям, если они приезжают к нам на законных основаниях и с добрыми намерениями», — заявил пресс-секретарь.

При этом отмечается, что редакция журнала The Guardian, где впервые появились слухи об этом, даже не удосужилась взять комментарий у представителей российского посольства. По мнению дипломатов, эта публикация является свидетельством массовой дезинформации в СМИ.

«Сегодняшняя статья The Guardian — отличный пример материалов, от которых следовало бы оградить британского читателя», — добавил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября МИД России отверг обвинения британской газеты The Guardian о якобы планах российского посольства организовать побег основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Россию. МИД РФ подчеркнул, что российские дипломаты в Лондоне никогда не выходили на сотрудников посольства Эквадора в Великобритании.