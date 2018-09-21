Баку, 22 сентября, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Азербайджан не может стать членов ОДКБ в настоящее время. Для этого необходимо изменение документов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сказал в 21 сентября на пресс-конференции в Баку глава Думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, сообщает Trend.

Duma.gov.ru Леонид Калашников

Отметив, что он лично «приветствует» вступление Азербайджана в ОДКБ, Калашников добавил, что решение о вступлении принимается консенсусом.

«Однако, Армения заблокирует такое решение», — сказал он.

Он подчеркнул, что РФ заинтересована в урегулировании карабахского конфликта, в отличие от США.

«Я считаю, что карабахский конфликт могут урегулировать только Азербайджан, Россия и Армения — Алиев, Путин и Пашинян», — добавил он.