Тбилиси, 21 сентября, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Информация об опытах над людьми и разработке биологического оружия в лаборатории Лугара в Тбилиси является лишь верхушкой айсберга, заявил 21 сентября Джеффри Сильверман, экс-советник бывшего президента Грузии Саакашвили.

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Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью агентству Sputnik. По его словам, в биолаборатории США в столице Грузии проводятся и более опасные опыты, чем те, о которых рассказал бывший шеф госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе.

«Эксперименты, связанные с программой гепатита C и другие лекарственные опыты — это только одно направление. Правительство, военные, ВМС США работают более серьезно», — сказал Сильверман и добавил, что, кроме лаборатории Лугара, есть еще 11 более мелких объектов подобного типа.

В частности, в этом направлении в Грузии работают также тбилисский центр Элиава, а также лаборатория в Кутаиси, где изучается бубонная чума. Только руководят этими работами не американцы, а специалисты британского министерства обороны. Все эти лаборатории, подчеркнул Сильверман, скоординированы между собой.

«Лаборатория Лугара» — основная, но исследования ведутся не только в ней. В Кутаиси работают над экспериментальной программой исследования бубонной чумы, антибиотиков. Ведутся исследования новых видов вирусов, бактерий. А в самом Тбилиси, на площади Саакадзе, есть институт, называемый «бактериофаг». Все они связаны с военной программой США», — рассказал Сильверман.

По его словам, источники этой информации — подрядчики строительных работ на этих объектах, сотрудники разведки ВМС США и многие другие.

Сильверман подчеркнул, что расположение этих лабораторий в Грузии не случайно, а обусловлено географической близостью к Ирану, России и Турции. Кроме того, в Грузии со времен СССР сохранились исследовательские объекты и хранилища особо опасных патогенов.

«Американцы сказали, что защитят Грузию, чтобы патогены не попали в «плохие руки». Таким образом, Грузия стала большой лабораторией», — сказал Сильверман и подчеркнул, что существующий уровень безопасности в лабораториях не соответствует должному уровню биологической защиты, так как постройка этих объектов велась с большой коррупционной составляющей и с нарушениями технических требований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии размещены несколько лабораторий США, в которых ведутся работы над биологическим оружием и средствами его доставки. Ряд специалистов считают, что эти работы включают в себя опыты над местными жителями.