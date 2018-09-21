Астана, 21 сентября, 2018, 19:20 — ИА Регнум. По итогам первых семи месяцев 2018 года поступления в мятные бюджеты Казахстана составили 2,66 трлн тенге ($7,3 млрд), что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 21 сентября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов республики.

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За последние пять лет поступления в местные бюджеты Казахстана выросли на 41,6%. Более половины всех поступлений, 1,4 трлн тенге ($3,93 млрд), обеспечивается за счет трансферов. Налоги приносят бюджетам 1,2 трлн тенге ($3,37 млрд). Среди регионов Казахстана наибольшие поступления зафиксированы в Туркестанской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года поступления в местные бюджеты Казахстана составили 4,7 трлн тенге ($13,2 млрд), что на 9,3% больше, чем в 2016 году. Незначительное сокращение поступлений наблюдалось в 2015 году.