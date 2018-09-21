Москва, 21 сентября, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу, 21 сентября, частично удовлетворил объединенный иск более чем ста родственников жертв катастрофы российского самолета А321, разбившегося 31 октября 2015 года на Синайском полуострове (Египет).

Дарья Драй ИА REGNUM Память о погибшем рейсе

С авиакомпании «Когалымавиа», которой принадлежал самолет, решено взыскать более 32 млн рублей компенсации, сообщает РАПСИ. Истцы получат суммы от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей.

Кроме того, более чем 20 семьям погибших, лишившихся кормильца, будут установлены ежемесячные выплаты от 4 тыс. до 30 тысяч рублей на общую сумму около 350 тысяч рублей. Десяти истцам суд отказал в компенсации ущерба.

Платить будет обязана только авиакомпания, хотя иск подавался в том числе в отношении страховых и туристических компаний, причастных к организации туров и полета в Египет, обернувшегося страшной трагедией. Общий объем исковых требований к компаниям составлял около 1,4 млрд рублей.

Напомним, что в феврале текущего года авиакомпания «Когалымавиа» была признана банкротом решением Арбитражного суда Москвы.

Читайте также: Авиакомпанию «Когалымавиа» признали банкротом

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Airbus A321 компании «Когалымавиа», следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение вскоре после вылета из египетского курортного города 31 октября 2015 г. Находившиеся на борту 224 человека, включая семерых членов экипажа, погибли. Большинство людей на борту были жителями Петербурга и Ленинградской области.

Российские спецслужбы после расследования признали происшествие терактом. Ответственность за него взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).