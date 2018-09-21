Москва, 21 сентября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Дожди с грозами придут в Московский регион к концу текущей недели. Об этом сообщили 21 сентября в Гидрометцентре России.

Цитата из м/ф «Винни-Пух». реж Фёдор Хитрук. 1969. СССР Кажется дождь начинается

По прогнозам синоптиков, бабье лето в столице закончится уже в ближайшие дни. В воскресенье, 23 сентября, столбики термометров понизятся до 16−18 градусов. Ожидаются дожди и грозы, ветер порывами до 12−17 метров в секунду.

В начале следующей недели, согласно прогнозам, прохладная погода окончательно установится в столичном регионе.