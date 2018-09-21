Нижний Новгород, 21 сентября, 2018, 16:47 — ИА Регнум. После обращения региональной инспекции Госсотройнадзора с исковым заявлением о признании ООО «АСК», которое должно завершить строительство 16-этажного дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, банкротом, компания приступила к активному поиску средств, необходимых для достройки. Вопрос проблемного объекта рассматривался на одной из рабочих групп межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства под председательством и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

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ООО «АСК» предоставило гарантии возобновления строительных работ, а инспекция госстройнадзора отозвала заявление о ликвидации компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, иск о признании ООО «АСК» несостоятельным (банкротом) был подан в начале августа 2018 года. Сумма претензий — 32,224 млн рублей.

На сайте ООО отмечается, что в группу компаний «АСК» входят «ООО «АСК» — инвестиционно-строительная компания, реализовавшая за свою историю несколько крупных инвестиционных проектов; ООО «АСК-Строй» — строительная компания, выполняющая функции генподрядчика; ООО «АСК-Авто» — оказание услуг по аренде спецтехники структурам холдинга и сторонним организациям».

В настоящее время ООО «АСК» выступает заказчиком-застройщиком жилого дома на улице Мельникова, 26а в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, разрешение по строительству которого продлено до 1 декабря 2018 года.